Украина возобновила производство уранового концентрата: Витренко назвал первый шаг на посту министра энергетики

Своей первой инициативой и.о. министра назвал изменение приоритетов в распределении денег на энергорынке

Министерство энергетики обеспечило перераспределение средств на энергорынке в пользу государственной компании "Энергоатом", что позволило уже на следующий день погасить задолженность по заработной плате перед шахтерами Восточного горно-обогатительного комбината (Восток ГОК) и возобновить производство уранового концентрата.

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Об этом и.о. министра энергетики сообщил на своей странице в Facebook.

"Моя первая инициатива на этом посту – это изменение приоритетов в распределении денег на энергорынке. Чтобы больше денег получил государственный Энергоатом, а через него – государственный Восток ГОК, который производит урановый концентрат для Энергоатома. Я это сделал на первом совещании под моим председательством. Уже на следующий день это позволило полностью погасить задолженность перед шахтерами Восток ГОК и запустить там производство уранового концентрата для Энергоатома", - сообщил Юрий Витренко.

По его словам, шахтеры получили деньги и после этого они разблокировали дороги в Кировоградской области.

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"Альтернативой, причем сомнительной, было ожидать кредиты госбанков, но тогда шахтеры получили бы деньги и разблокировали дороги в лучшем случае уже после Нового года", - пояснил Витренко.

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Он также отметил, что ряд СМИ распространяют ложную информацию, будто его первым решением на посту министра стала отмена дополнительных льготных 100 кВт.ч электроэнергии для бытовых потребителей.

"А об отмене вышеуказанной дополнительной льготы – это инициатива моих предшественников, но меня убедили в критической необходимости этого шага", – пояснил и. о. министра Юрий Витренко.

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