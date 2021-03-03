Украина продолжает импортировать ток из России и Беларуси пока собственные электростанции не используются, – нардеп

По словам Виктории Гриб, с начала года импортировано электроэнергии на 900 млн гривен

Импорт электрической энергии из России и Беларуси приводит к тому, что все больше украинских генерирующих мощностей остаются незадействованными. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб, сообщает "Politeka".

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"Украина продолжает импортировать ток из России и Беларуси, в то время как отечественные электростанции остаются незадействованными. К чему это приведет? Это приведет к критической ситуации, когда уже теплоэнергетики и атомщики не смогут просто исправить ситуацию в следующем периоде", – заявила нардеп.

По ее словам, с начала года импортировали уже 550 млн кВт·часов электроэнергии на сумму 900 млн гривен.

"Эти деньги власть фактически забрала у своих энергетиков и отдала по сути России. Я считаю, если импорт немедленно не закрыть, мы рискуем повторением прошлогодней ситуации с остановками электростанций и угольных шахт, но уже это будет намного хуже ситуация. Потому что запаса уже ни у энергетиков, ни у шахтеров практически нет", – отметила Виктория Гриб.

Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт·часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днепроспецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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