Україна продовжує імпортувати струм з Росії і Білорусі поки власні електростанції не використовуються, – нардеп

За словами Вікторії Гриб, з початку року імпортовано електроенергії на 900 млн гривень

Імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі призводить до того, що все більше українських генеруючих потужностей залишаються незадіяними. Про це заявила народний депутат Вікторія Гриб, повідомляє "Politeka".

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"Україна продовжує імпортувати струм з Росії і Білорусі, в той час як вітчизняні електростанції залишаються незадіяними. До чого це призведе? Це призведе до критичної ситуації, коли вже теплоенергетики і атомники не зможуть просто виправити ситуацію в наступному періоді", – заявила нардеп.

За її словами, з початку року імпортували вже 550 млн кВт·годин електроенергії на суму 900 млн гривень.

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"Ці гроші влада фактично забрала у своїх енергетиків і віддала по суті Росії. Я вважаю, якщо імпорт негайно не закрити, ми ризикуємо повторення минулорічної ситуації з зупинками електростанцій і вугільних шахт, але вже це буде набагато гірша ситуація. Тому що запасу вже ані в енергетиків, ані в шахтарів практично немає", – наголосила Вікторія Гриб.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт·годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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