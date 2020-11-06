Украина установила 5-летний рекорд по транспортировке газа из Европы

За 10 месяцев 2020 году в Украину из Европы было транспортировано рекордные 15,2 млпд куб. м газа, который заказали отечественные клиенты.

Реклама

Об этом Оператор ГТС Украины сообщает на своем сайте.

Это на 14% (1,9 млрд куб. м) больше аналогичного показателя в прошлом годау и на 23% превышает среднюю отметку соответствующих периодов в 2016-2019 годах.

Коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров объяснил: из-за загруженности подземных хранилищ газа и старта сезона отбора – в октябре наблюдалось уменьшение транспортировки "голубого" топлива из стран ЕС в Украину и одновременное увеличение реэкспорта из украинских ПХГ в Европу, что характерно для осенне-зимнего периода.

Реклама

Он добавил, что в накопительном итоге с начала года – это рекордный объем транспортировки "голубого" топлива из ЕС в Украину. Из него только треть шла на потребление украинским внутренним рынком.

"Это означает, что Европа доверяет Украине свой газ на хранение, а политико-географическое положение нашей страны, гибкость газотранспортной инфраструктуры, привлекательные тарифы и внедрение новых услуг shorthaul и "таможенный склад" – удобны для сотрудничества европейских заказчиков услуг транспортировки газа. Украина уже стала частью энергетической безопасности соседних стран, и наша задача – создать все необходимые условия для развития рынка газа в Украине и построить именно на нашей инфраструктуре восточно-европейский хаб", – объяснил Тодоров.

Читайте также: Газ резко подорожал. Как сэкономить на отоплении в частном доме?

В тренде В Украине подешевел доллар – влияют американские выборы

Всего за 10 месяцев 2020 импорт (проценты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) составил:

из Словакии – почти 9,9 млрд куб. м (+17%);

из Венгрии – почти 3,7 млрд куб. м (+8%)

из Польши – почти 1,5 млрд куб. м (+16%).

В частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале этого года, импортировано 46%, или 6,9 млрд куб. м: из Словакии – почти 3,1 млрд куб.м, из Венгрии – почти 2,8 млрд куб. м, из Польши – почти 1,1 млрд куб. м.

Реклама

С начала года в подземные хранилища для хранения в режиме "таможенный склад" было направлено 10,1 млрд куб. м импортируемых объемов. Из них 60% (или 6,1 млрд куб. м) поступили в режиме "shorthaul – таможенный склад" и 40% (4,0 млрд куб.м) в режиме "граница – таможенный склад".

Сайт "Сегодня" писал, что сезон закачки газа в украинские подземные хранилища оказался рекордным: на 20 октября было накоплено в ПХГ 28,3 млрд куб. м газа. Это максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в прошлом году. 18,3 млрд куб. м этого газа принадлежит украинским компаниям, что точно позволяет пройти отопительный сезон: за последние пять лет из ПХГ отбирали за зиму не более 12,5 млрд куб. м.

Напомним, с ноября 2015 голубое топливо поступает в Украину по контрактам исключительно из стран Европейского Союза, то есть Украина не имеет контракта на поставку газа из России уже пять лет.

Также напомним, в ноябре по сравнении с октябрем цена на газ выросла на 35%. Теперь тариф "Нафтогаза" для населения установлен на уровне 6,33 грн за кубометр, и это без доставки. Соответственно, растут и расходы украинцев на тепло. О том, как сэкономить на отоплении в частном доме, рассказывали новости "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама