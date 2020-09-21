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Украина отдаст каждую восьмую гривню на оплату процентов по госдолгу – KSE

21 сентября, 14:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость обслуживания долгов вырастет из-за новых кредитов, считают экономисты

Зарегистрированный в Верховной Раде проект бюджета на 2021 год предусматривает, что каждая восьмая гривня из государственной смены будет направлена на оплату процентов по долгам. Такие данные обнародовал в Telegram-канале Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (KSE).

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"В 2021 году стоимость обслуживания госдолга вырастет почти на четверть, и будет стоить бюджету 160 млрд грн (или 12% расходов). В 2020 году это 141 млрд грн, или 11,1% расходной части бюджета", – уточнили экономисты.

В целом, по их словам, в течение 2021 года Минфину нужно будет привлечь 702 млрд гривен, чтобы профинансировать дефицит бюджета и погасить старые долги. Это значительно увеличит стоимость обслуживания госдолга в последующие годы, предупреждают в KSE.

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"Для сравнения: в 2020 году, с рекордным объемом дефицита, Минфину нужно позаимствовать из разных источников 642 млрд гривен", - напомнили экономисты.

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Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги. При этом глава Минфина заверил: новые кредиты берутся только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с заемщиками:

Напомним, по данным Минфина, в июле государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 3,79% в гривне – до 2,355 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до 85,05 млрд долларов. Официальные данные за август еще не обнародованы.

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долги госбюджет кредиты дефицит госдолг дефицит бюджета бюджет-2021

Источник: Сегодня

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