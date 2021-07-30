Украина может попасть в зависимость от импорта тока из России из-за кризиса на энергорынке – Омельченко

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Генерирующие компании лишены возможности закупать топливо и ремонтировать оборудование из-за миллиардных долгов и спровоцированного спекулянтами критического обвала цен на электрическую энергию.

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Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, информирует "Оbozrevatel".

"Критическая ситуация на энергорынке превращается в самую большую угрозу национальной безопасности Украины. В случае непринятия срочных мер масштабные аварийные отключения потребителей в осенне-зимний период 2021-2022 годов неизбежны, как и попадание Украины в критическую зависимость от поставок э/э из России и Беларуси", – сообщил эксперт.

Он отметил, что треть блоков ТЭС государственной "Центрэнерго" не работают из-за отсутствия топлива, а сама компания находится на грани банкротства.

"Генерация работает с необоснованно низкими ценами, которые не покрывают себестоимости производства электроэнергии, с манипуляциями "черных" трейдеров на "рынке на сутки вперед", с 11,5 млрд грн долгов на балансирующем рынке. Как следствие, производители электроэнергии работают без денег на ремонты и накопления запасов топлива. С 24 июня запасы угля уже сократились на 24%", – отметил эксперт.

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Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля в месяц упали на 25% – до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне, ниже себестоимости производства, что лишило реальных производителей средств на закупку топлива и проведение ремонтов.