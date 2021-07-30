Україна може потрапити в залежність від імпорту струму з Росії через кризу на енергоринку – Омельченко

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Генеруючі компанії позбавлені можливості закуповувати паливо і ремонтувати обладнання через мільярдні борги і спровокований спекулянтами критичний обвал цін на електричну енергію. Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, інформує "Оbozrevatel".

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"Критична ситуація на енергоринку перетворюється у найбільшу загрозу національній безпеці України. У разі невжиття термінових заходів масштабні аварійні відключення споживачів у осінньо-зимовий період 2021-2022рр. неминучі, як й потрапляння України в критичну залежність від поставок е/е з Росії та Білорусі", – повідомив експерт.

Він зазначив, що третина блоків ТЕС державної "Центренерго" не працюють через відсутність палива, а сама компанія знаходиться на межі банкротства.

"Генерація працює з необґрунтовано низькими цінами, які не покривають собівартості виробництва електроенергії, з маніпуляціями "чорних" трейдерів на "ринку на добу наперед", з 11,5 млрд грн боргів на балансуючому ринку. Як наслідок, виробники електроенергії працюють без грошей на ремонти та накопичення запасів палива. З 24 червня запаси вугілля вже скоротилися на 24%", – наголосив експерт.

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Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля за місяць впали на 25% до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу.

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Ціни на електроенергію упродовж останніх 4 місяців штучно знаходилися на рівні нижче собівартості виробництва, що позбавило реальних виробників коштів на закупівлю палива і проведення ремонтів.