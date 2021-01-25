Украина и IFC подписали кредитное соглашение на миллиард гривен

Деньги могут быть конвертированы в уставный капитал "Укргазбанка"

Министерство финансов Украины, Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) и АБ "Укргазбанк" подписали соглашение о предоставлении кредита в 30 млн евро (более 1 млрд грн) с возможностью последующей конвертации кредитных средств в уставный капитал банка.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кредит предоставляется сроком на пять лет для финансирования проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

По словам президента Владимира Зеленского, сегодняшнее подписание является не только первым реализованным мощным шагом, приближающим нас к стратегической цели по сокращению государственной доли в банковском секторе Украины, но и подтверждением эффективности внедренных в последние годы украинской стороной реформ в этой сфере.

По его мнению, это также свидетельствует, что Украина является надежным партнером для международных инвесторов, выполняет взятые на себя обязательства, и открыта к новым инвестициям в банковском секторе.

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А премьер Денис Шмыгаль отметил, что подписание этого соглашения является сигналом для инвесторов и будущих партнеров, в Украине можно и нужно инвестировать.

"Международная финансовая корпорация станет важным индикатором того, что банковская система Украины является стабильным и надежным партнером для будущих инвестиций. Роль государства в банковском секторе будет уменьшаться, рыночные механизмы будут помогать развивать рынок капиталов и рынок финансов в нашей стране", – сказал он.

Напомним IFC входит в капитал государственного Укргазбанка, процедура приватизации которого началась в феврале-2019. Международная финкорпорация является структурой Всемирного банка.

Также напомним: о том, что Укргазбанк будет приватизирован с участием IFC, говорилось еще в августе-2018.

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