Україна та IFC підписали кредитну угоду на мільярд гривень

Гроші можуть бути конвертовані в статутний капітал "Укргазбанку"

Міністерство фінансів України, Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, IFC) та АБ "Укргазбанк" підписали угоду про надання кредиту в 30 млн євро (понад 1 млрд грн) з можливістю подальшої конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Кредит надається строком на п'ять років для фінансування проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики.

За словами президента Володимира Зеленського, сьогоднішнє підписання є не тільки першим реалізованим потужним кроком, який наближає нас до стратегічної мети зі скорочення державної частки в банківському секторі України, а й підтвердженням ефективності впроваджених в останні роки українською стороною реформ у цій сфері.

На його думку, це також свідчить, що Україна є надійним партнером для міжнародних інвесторів, виконує взяті на себе зобов'язання, і відкрита до нових інвестицій в банківському секторі.

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А прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що підписання цієї угоди є сигналом для інвесторів і майбутніх партнерів, в Україні можна і потрібно інвестувати.

"Міжнародна фінансова корпорація стане важливим індикатором того, що банківська система України є стабільним і надійним партнером для майбутніх інвестицій. Роль держави у банківському секторі буде зменшуватись, ринкові механізми будуть допомагати розвивати ринок капіталів і ринок фінансів у нашій державі" , – сказав він.

Нагадаємо IFC входить у капітал державного Укргазбанку, процедура приватизації якого почалася в лютому-2019. Міжнародна фінкорпорація є структурою Світового банку.

Також нагадаємо: про те, що Укргазбанк буде приватизований за участю IFC, говорилося ще в серпні-2018.

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