Украина должна полностью запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, – Наливайченко

Нардеп подчеркнул, что работа БелАЭС, на которой недавно произошла авария, является угрозой для Украины

Валентин Наливайченко / Фото: nalyvaichenko.org

"Импорт тока из Беларуси и России ударил по кому? По украинской энергетике, по украинским энергетикам, по украинским тепловым атомным и другим электростанциям. Требуем от власти, чтобы не только до 1 октября запретили импорт тока из России и Беларуси, а в принципе это было сделано", - заявил нардеп, сообщает "Znaj.ua".

Реклама

Наливайченко подчеркнул, что работа Белорусской АЭС, на которой недавно случилась очередная авария, является прямой угрозой национальной безопасности Украины.

"Она остается огромной проблемой и мы считаем это огромной угрозой национальной безопасности Украины", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, с января по май 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт·час на сумму более 1 млрд грн.

26 мая НКРЭКУ согласилась ограничить импорт лишь на 4 месяца – до 1 октября 2021 года.

Реклама

Временное решение комиссии раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.