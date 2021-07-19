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Україна мусить повністю заборонити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, – Наливайченко

19 липня 2021 16:32

Ірина Ненько Ірина Ненько

Нардеп підкреслив, що робота БілАЕС, на якій нещодавно сталася аварія, є загрозою для України

"Імпорт струму з Білорусії та Росії вдарив по кому? По українській енергетиці, по українським енергетикам, по українським тепловим атомним і іншим електростанціям. Від влади вимагаємо, щоб не тільки до 1 жовтня заборонили імпорт струму з Росії і Білорусі, а в принципі це було повністю зроблено", - заявив нардеп, повідомляє "Znaj.ua".

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Наливайченко наголосив, що робота Білоруської АЕС, на якій нещодавно трапилася чергова аварія, є прямою загрозою національній безпеці України.

"Вона залишається величезною проблемою і ми вважаємо це величезною загрозою національній безпеці України", – наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, з січня по травень 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт·годин на суму понад 1 млрд грн.

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26 травня НКРЕКП погодилася обмежити імпорт лише на 4 місяці – до 1 жовтня 2021 року.

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Тимчасове рішення комісії розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

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