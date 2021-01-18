Угроза веерных отключений возникла из-за пагубного импорта электроэнергии из России, – Яценюк

Риск веерных отключений электроэнергии возник из-за того, что в начале прошлого года угольные шахты были выведены в простой в связи с закупкой большого объема электроэнергии из России. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Politeka" со ссылкой на "Гордон".

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"Укрэнерго" уже опубликовало письмо о том, что они готовят веерные отключения. А знаете, почему готовят веерные отключения? Потому что эту белорусскую или российскую электроэнергию запустили еще в прошлом году. Убили украинскую угольную отрасль, сейчас на складах нет угля. Убили украинскую энергетику", – отметил Яценюк.

По мнению экс-премьера, решение властей снова разрешить импорт электроэнергии из энергосистемы России и Беларуси приведет к потере Украиной энергетической независимости и переходу объединенной энергосистемы под контроль страны-агрессора.

"Они снова запустили белорусскую электрическую энергию. Это не белорусская электрическая энергия – это общая белорусская и российская электрическая энергия. И сейчас хотят электроэнергетический сектор Украины положить под Россию. России это выгодно. Если в Украине не будет собственной мощной электроэнергетики, это означает, что Украина станет снова зависима от российской энергетики", – подчеркнул политик.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. С начала года импорт составил почти 50 млн кВт·час.

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Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт·ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт электроэнергии стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке. По состоянию на март 2020 года 95% всех угольных шахт находились в простое.

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