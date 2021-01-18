Загроза віялових відключень виникла через згубний імпорт електроенергії з Росії, – Яценюк

Ризик віялових відключень електроенергії виник через те, що на початку минулого року вугільні шахти були виведені в простій у зв'язку із закупівлею великого обсягу електроенергії з Росії. Про це заявив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Україна 24", пише "Politeka" з посиланням на "Гордон".

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"Укренерго" вже опублікувало лист про те, що вони готують віялові відключення. А знаєте, чому готують віялові відключення? Тому що цю білоруську або російську електроенергію запустили ще минулого року. Вбили українську вугільну галузь, зараз на складах немає вугілля. Вбили українську енергетику", – зазначив Яценюк.

На думку експрем'єра, рішення влади знову дозволити імпорт електроенергії з енергосистеми Росії і Білорусі призведе до втрати Україною енергетичної незалежності і переходу об'єднаної енергосистеми під контроль країни-агресора.

"Вони знову запустили білоруську електричну енергію. Це не білоруська електрична енергія – це загальна білоруська і російська електрична енергія. І зараз хочуть електроенергетичний сектор України покласти під Росію. Росії це вигідно. Якщо в Україні не буде власної потужної електроенергетики, це означає, що Україна стане знову залежна від російської енергетики", – підкреслив політик.

З 3 січня 2021 року Україна відновила закупівлю електроенергії в Білорусі з АЕС у місті Островець. З початку року імпорт склав майже 50 млн кВт·год.

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Перед цим Україна імпортувала електроенергію з РФ з осені 2019 року – після чотирирічної перерви. Це стало можливим внаслідок внесення правки в прийнятий 18 вересня 2019 року Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

До березня 2020 року, коли знову ввели заборону, було імпортовано понад 1 млрд кВт·год, прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються у 3 млрд грн, писав "Мінпром". За розрахунками Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України, держава витратила на ці закупівлі 5 млрд грн, писало hromadske.

Імпорт електроенергії став причиною найбільшої за всю історію незалежності кризи на енергоринку. Станом на березень 2020 року 95% всіх вугільних шахт знаходилися в простої.

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