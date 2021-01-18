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Загроза віялових відключень виникла через згубний імпорт електроенергії з Росії, – Яценюк

18 січня, 17:00

Инна Бабур Инна Бабур

На думку експрем'єра, рішення влади знову дозволити імпорт струму призведе до втрати Україною енергетичної незалежності

Ризик віялових відключень електроенергії виник через те, що на початку минулого року вугільні шахти були виведені в простій у зв'язку із закупівлею великого обсягу електроенергії з Росії. Про це заявив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Україна 24", пише "Politeka" з посиланням на "Гордон".

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"Укренерго" вже опублікувало лист про те, що вони готують віялові відключення. А знаєте, чому готують віялові відключення? Тому що цю білоруську або російську електроенергію запустили ще минулого року. Вбили українську вугільну галузь, зараз на складах немає вугілля. Вбили українську енергетику", – зазначив Яценюк.

На думку експрем'єра, рішення влади знову дозволити імпорт електроенергії з енергосистеми Росії і Білорусі призведе до втрати Україною енергетичної незалежності і переходу об'єднаної енергосистеми під контроль країни-агресора.

"Вони знову запустили білоруську електричну енергію. Це не білоруська електрична енергія – це загальна білоруська і російська електрична енергія. І зараз хочуть електроенергетичний сектор України покласти під Росію. Росії це вигідно. Якщо в Україні не буде власної потужної електроенергетики, це означає, що Україна стане знову залежна від російської енергетики", – підкреслив політик.

З 3 січня 2021 року Україна відновила закупівлю електроенергії в Білорусі з АЕС у місті Островець. З початку року імпорт склав майже 50 млн кВт·год.

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Перед цим Україна імпортувала електроенергію з РФ з осені 2019 року – після чотирирічної перерви. Це стало можливим внаслідок внесення правки в прийнятий 18 вересня 2019 року Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

До березня 2020 року, коли знову ввели заборону, було імпортовано понад 1 млрд кВт·год, прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються у 3 млрд грн, писав "Мінпром". За розрахунками Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України, держава витратила на ці закупівлі 5 млрд грн, писало hromadske.

Імпорт електроенергії став причиною найбільшої за всю історію незалежності кризи на енергоринку. Станом на березень 2020 року 95% всіх вугільних шахт знаходилися в простої.

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Росія електроенергія Білорусія Арсеній Яценюк імпорт шахти енергонезалежність віялові відключення Укренерго
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