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У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зона

16 октября, 09:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Реинтеграция Донбасса может потребовать порядка 10 млрд долл

В Офисе президента рассчитывают, что создание свободной экономической зоны на Донбассе поможет привлечь дополнительные инвестиции в регион. Со временем СЭЗ можно будет расширить на всю страну.

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Об этом сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, эта идея достаточно давно обсуждается в ОП.

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Речь идет о создании СЭЗ как на подконтрольной Украине части Донбасса, так и в тех районах, которые сейчас контролируют сепаратисты, после их реинтеграции.

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По предварительным оценкам, реинтеграция Донбасса может потребовать порядка 10 млрд долл, отметил Устенко. В бюджете таких денег нет. Поэтому сейчас нужно создавать стимулы для привлечения частного капитала. Одним из таких стимулов и является создание СЭЗ на Донбассе.

По его словам, "если мы решаемся на СЭЗ, то все должны понимать, что да, там нужен льготный режим, что эти территории нужно восстанавливать".

Напомним, "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" – это второй вопрос, который президент Владимир Зеленский предлагает вынести на всенародный опрос. Опрос планируется провести одновременно с местными выборами 25 октября.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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Донбасс Владимир Зеленский Олег Устенко СЭЗ
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