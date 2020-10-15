Свободная экономическая зона для Донбасса – где и в каком виде она может быть

Объясняем, что такое СЭЗ и за что предлагают проголосовать украинцам

"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" – это второй вопрос, который президент Владимир Зеленский предлагает вынести на всенародный опрос. Напомним, опрос планируется провести одновременно с местными выборами 25 октября.

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Свободной экономической зоной (СЭЗ) называют такие территории (районы, области, отдельные города), где действуют сниженные или "нулевые" ставки налогов. СЭЗ обычно создают для ускоренного развития экономики на этой территории и привлечения туда бизнеса, в частности инвесторов. В мировой практике СЭЗ являются только одним из видов особых, или специальных, экономических зон (ОЭЗ) – наряду с зонами свободной торговли, индустриальными парками и т.д.

В Украине ОЭЗ и СЭЗ – это практически синонимы, что следует из закона, который регулирует их деятельность: "Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон".

В связи с чем возникает три главных вопроса.

О каком именно виде свободной экономической зоны идет речь, за какой режим СЭЗ (налоговые льготы для экспортеров, для импортеров или для всех) украинцам предлагается голосовать? Каким будет размер территории, на которой будет действовать льготное налогообложение. СЭЗ обычно создаются на небольших территориях. Например, площадь китайской СЭЗ Гонконг- 1104 кв. км, китайской СЭЗ Шеньчжень – 493 кв. км, египетской СЭЗ Порт-Саид – 1351 кв. км, испанской СЭЗ "Зона Франка" в Барселоне – всего несколько десятков километров. Будут ли включены в эту СЭЗ территории ОРДЛО после деоккупации.

В Украине уже есть одна свободная экономическая зона "Порто-Франко" в Одессе и 10 специальных экономических зон других видов:

"Донецк", "Азов", "Закарпатье", "Интерпорт Ковель", "Николаев", "Порт Крым", "Славутич", "Курортополис Трускавец", "Яворов", "Рени".

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Площадь самой большой – "Яворов" – 1160 кв. км. Если в новую свободную экономическую зону войдет вся территория Донецкой и Луганской областей, подконтрольная Украине, это может быть рекордно крупная СЭЗ – площадью порядка 30 000 кв. км.

Поскольку бизнес там будет частично или полностью освобожден от налогов, для выплаты зарплат и пенсий жителям этих регионов потребуются крупные дотации из государственного бюджета для этих областей. Однако речь может также идти о создании свободной экономической зоны на всей территории Донбасса, включая оккупированные территории. И это еще один вопрос, который пока остается без ответа.

СПРАВКА : О создании СЭЗ на пока еще оккупированных территориях Донбасса шла речь еще при предыдущем президенте как о варианте экономической реинтеграции Донбасса. Если "СЭЗ Донбасс" распространится на весь регион, дотации из госбюджета понадобятся просто огромные – к удовольствию РФ, которая как раз и добивается того, чтобы основные расходы по восстановлению оккупированного Донбасса взяла на себя Украина.

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