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У Юрика был шанс показать эффективность на УЗ, он им не воспользовался, – Омелян

22 июня 2021 13:17

Ирина Ненько Ирина Ненько

Следственная комиссия ВР по проверке состояния "Укрзализныци" предложила Ивану Юрику уволиться по собственному желанию

Иван Юрик. Фото: uz.gov.ua

Иван Юрик. Фото: uz.gov.ua

У Ивана Юрика, который занимал пост главы УЗ в прошлом году, был шанс продемонстрировать свои руководящие качества. Однако он ими не воспользовался и не показал никаких положительных результатов работы на этом посту. Поэтому его повторное назначение не имеет никакого смысла. Уверенность в этом высказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет "Оbozrevatel".

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По его словам, ситуация в "Укрзализныце" стабильно ухудшается, и даже президент Украины Владимир Зеленский дважды, в 2020 и 2021 году, констатировал, что УЗ находится в преддефолтном состоянии, катастрофическом, или даже, что компания стала банкротом.

"Сейчас Юрик пытается второй раз войти в ту же реку. Я понимаю, кто его поддерживает и кто его направляет. Но мне кажется, что эти эксперименты на УЗ надо прекращать, потому что компания просто остановится, а затем будет коллапс всей украинской экономики", – отметил Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

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Напомним, на прошлой неделе парламентская следственная комиссия по проверке состояния "Укрзализныци" предложила Ивану Юрику уволиться по собственному желанию, поскольку во время его руководства УЗ получила значительные убытки, а значит, он должен понести за это ответственность и самостоятельно уйти с должности.

Также нардепы потребовали от Юрика объяснений, почему он реструктуризировал полученный от российского "Сбербанка" кредит под 12% годовых, хотя средняя ставка валютного займа на тот момент составляла всего 5%. Ответ на этот вопрос нардепы так и не получили.

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