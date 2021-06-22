У Юрика был шанс показать эффективность на УЗ, он им не воспользовался, – Омелян

Иван Юрик. Фото: uz.gov.ua

У Ивана Юрика, который занимал пост главы УЗ в прошлом году, был шанс продемонстрировать свои руководящие качества. Однако он ими не воспользовался и не показал никаких положительных результатов работы на этом посту. Поэтому его повторное назначение не имеет никакого смысла. Уверенность в этом высказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет "Оbozrevatel".

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По его словам, ситуация в "Укрзализныце" стабильно ухудшается, и даже президент Украины Владимир Зеленский дважды, в 2020 и 2021 году, констатировал, что УЗ находится в преддефолтном состоянии, катастрофическом, или даже, что компания стала банкротом.

"Сейчас Юрик пытается второй раз войти в ту же реку. Я понимаю, кто его поддерживает и кто его направляет. Но мне кажется, что эти эксперименты на УЗ надо прекращать, потому что компания просто остановится, а затем будет коллапс всей украинской экономики", – отметил Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, на прошлой неделе парламентская следственная комиссия по проверке состояния "Укрзализныци" предложила Ивану Юрику уволиться по собственному желанию, поскольку во время его руководства УЗ получила значительные убытки, а значит, он должен понести за это ответственность и самостоятельно уйти с должности.

Также нардепы потребовали от Юрика объяснений, почему он реструктуризировал полученный от российского "Сбербанка" кредит под 12% годовых, хотя средняя ставка валютного займа на тот момент составляла всего 5%. Ответ на этот вопрос нардепы так и не получили.