У Юрика був шанс показати ефективність на УЗ, він ним не скористався, – Омелян

Іван Юрик. Фото: uz.gov.ua

У Івана Юрика, який обіймав посаду голови УЗ у минулому році, був шанс продемонструвати свої керівні якості. Проте він ними не скористався і не показав жодних позитивних результатів роботи на цьому посту. Тому його повторне призначення немає ніякого сенсу. Впевненість у цьому висловив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, пише "Оbozrevatel".

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За його словами, ситуація в Укрзалізниці стабільно погіршується, і навіть президент України Володимир Зеленський двічі, у 2020 і 2021 роках, констатував, що УЗ знаходиться у переддефолтному стані, катастрофічному або навіть що компанія стала банкрутом.

"Зараз Юрик намагається вдруге ввійти в ту саму ріку. Я розумію, хто його підтримує і хто його спрямовує. Але мені здається, що ці експерименти на УЗ треба припиняти, бо компанія просто зупиниться, а після цього буде колапс усієї української економіки", - наголосив Омелян у ефірі телеканалу "Україна 24".

Нагадаємо, на минулому тижні парламентська слідча комісія щодо перевірки стану "Укрзалізниці" запропонувала Івану Юрику звільнитися за власним бажанням, адже під час його керівництва УЗ отримала значні збитки, тож він має понести за це відповідальність і самостійно піти з посади.

Також нардепи зажадали від Юрика пояснень, чому він реструктурував отриманий від російського "Сбербанку" кредит під 12% річних, хоча середня ставка валютної позики на той момент складала лише 5%. Відповідь на це питання нардепи так і не отримали.