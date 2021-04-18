"У нас есть дела поважнее", – "слуга народа" Семинский объяснил подозреваемому в своем похищении Мельнику, почему не хочет быть министром

На записях СБУ нардеп комментировал свое возможное назначение министром энергетики в 2020 году

Из фрагментов записи разговора нардепа Олега Семинского с обвиняемым в его похищении криминальным авторитетом Андреем Мельником, сделанной СБУ в октябре 2020 года и опубликованной 15 апреля "Цензор.Нет", стало известно, почему Семинский предпочел депутатский мандат должности министра.

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"Я думаю, что мандат лучше, чем вот это. То, что их сейчас всех сбивать там будут. Есть дела поважнее у нас", - сказал Семинский Мельнику, комментируя свое возможное назначение на должность министра энергетики Украины в 2020 году.

Напомним, разговор в целом касался обсуждения схем присвоения акций крупнейшей газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" Олегом Семинским, который на тот момент решил заручиться поддержкой известных в Украине криминальных авторитетов, в том числе и Андрея Мельника.

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Также в ходе разговора Семинский попросил Мельника дать в суде выгодные ему показания, а также сообщил, что работал с судьями – "суд, нормально я их поблагодарил… Машины сделал".

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По данным "Цензор.Нет", запись является законной и была осуществлена по поручению прокурора Офиса генпрокурора Д.Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка О.В. в рамках слежки за Мельником, подозреваемым в похищении Олега Семинского.

Нардеп "Слуги народа" Олег Семинский неоднократно выступал с заявлениями о том, что был похищен по заказу экс-министра транспорта Николая Рудьковского. На данный момент Семинский претендует на долю в бизнесе семьи Рудьковского стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой действующий нардеп от "Слуги народа" Семинский когда-то работал директором, сообщает "РБК-Украина".

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