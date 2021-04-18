"У нас є справи важливіші", – "слуга народу" Семінський пояснив підозрюваному у своєму викраденні Мельнику, чому не хоче бути міністром

На записах СБУ нардеп коментував своє можливе призначення міністром енергетики у 2020 році

Із фрагментів запису розмови нардепа Олега Семінського з обвинуваченим у його викраденні кримінальним авторитетом Андрієм Мельником, зробленої СБУ в жовтні 2020 року і опублікованій 15 квітня "Цензор.Нет", стало відомо, чому Семінський вважав за краще депутатський мандат, а не посаду міністра.

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"Я думаю, що мандат краще, ніж ось це. Те, що їх зараз усіх збивати там будуть. Є справи важливіші у нас", – сказав Семінський Мельнику, коментуючи своє можливе призначення на посаду міністра енергетики України у 2020 році.

Нагадаємо, розмова в цілому стосувалася обговорення схем привласнення акцій найбільшої газодобувної компанії "Нафтогазвидобування" Олегом Семінським, який на той момент вирішив заручитися підтримкою відомих в Україні кримінальних авторитетів, в тому числі і Андрія Мельника.

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Також в ході розмови Семінський попросив Мельника дати в суді вигідні йому свідчення, а також повідомив, що працював із суддями – "суд, нормально я їм подякував... Машини зробив".

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За даними "Цензор.Нет", запис є законним і був здійснений за дорученням прокурора Офісу генпрокурора Д.Крівовяза і з санкції слідчого судді Київського апеляційного суду Миколюка О.В. у рамах стеження за Мельником, підозрюваним у викраденні Олега Семінського.

Нардеп "Слуги народу" Олег Семінський неодноразово виступав із заявами про те, що був викрадений на замовлення ексміністра транспорту Миколи Рудьковського. На цей момент Семінський претендує на частку в бізнесі сім'ї Рудьковського вартістю 150 млн дол. Мова йде про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", в якій нині нардеп від "Слуги народу" Семінський колись працював директором, повідомляє "РБК-Україна".

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