Русский
$ 27,96
33,46
  1. Новини економіки
  2. Економіка

"У нас є справи важливіші", – "слуга народу" Семінський пояснив підозрюваному у своєму викраденні Мельнику, чому не хоче бути міністром

18 квітня, 15:20

Ірина Ненько Ірина Ненько

На записах СБУ нардеп коментував своє можливе призначення міністром енергетики у 2020 році

Із фрагментів запису розмови нардепа Олега Семінського з обвинуваченим у його викраденні кримінальним авторитетом Андрієм Мельником, зробленої СБУ в жовтні 2020 року і опублікованій 15 квітня "Цензор.Нет", стало відомо, чому Семінський вважав за краще депутатський мандат, а не посаду міністра.

Реклама

"Я думаю, що мандат краще, ніж ось це. Те, що їх зараз усіх збивати там будуть. Є справи важливіші у нас", – сказав Семінський Мельнику, коментуючи своє можливе призначення на посаду міністра енергетики України у 2020 році.

Нагадаємо, розмова в цілому стосувалася обговорення схем привласнення акцій найбільшої газодобувної компанії "Нафтогазвидобування" Олегом Семінським, який на той момент вирішив заручитися підтримкою відомих в Україні кримінальних авторитетів, в тому числі і Андрія Мельника.

В тренді
Долар і євро просіли в ціні: офіційний курс

Також в ході розмови Семінський попросив Мельника дати в суді вигідні йому свідчення, а також повідомив, що працював із суддями – "суд, нормально я їм подякував... Машини зробив".

Реклама

За даними "Цензор.Нет", запис є законним і був здійснений за дорученням прокурора Офісу генпрокурора Д.Крівовяза і з санкції слідчого судді Київського апеляційного суду Миколюка О.В. у рамах стеження за Мельником, підозрюваним у викраденні Олега Семінського.

Нардеп "Слуги народу" Олег Семінський неодноразово виступав із заявами про те, що був викрадений на замовлення ексміністра транспорту Миколи Рудьковського. На цей момент Семінський претендує на частку в бізнесі сім'ї Рудьковського вартістю 150 млн дол. Мова йде про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", в якій нині нардеп від "Слуги народу" Семінський колись працював директором, повідомляє "РБК-Україна".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

СБУ Мельник семинский Нафтогазвидобування
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більшеЕкономіка
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпеки
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпекиЕкономіка
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продукти
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продуктиЕкономіка
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?Авто
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаун
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаунЕкономіка
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні закону
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні законуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти