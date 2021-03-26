У нас есть 5 лет, чтобы реформировать Укрзализныцю, в таких условиях недопустима постоянная смена руководителей, – нардеп

Постоянная смена руководства "Укрзализныци" негативно сказывается на работе компании и не дает возможности провести ее реформирование. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, пишет "Хвиля".

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"Реформа (УЗ – ред.) должна делаться не по 4 месяца. Должна быть дальновидная стратегия развития. Она, по моему мнению, усматривается в 3-5 годах именно реформирования... Нельзя частично начать реформу, сделать подготовительные моменты и где-то на полпути, через 4 месяца оставить ее, передать другому. Эта нестабильность и отсутствие преемственности будут играть определенную негативную роль в процессе реформирования и достижения результатов", – сказал Крейденко.

По его мнению, увольнение Владимира Жмака с должности руководителя УЗ всего лишь через полгода работы затормозит процесс реформирования. Однако он подчеркнул, что реформа компании должна быть проведена, независимо от того, кто станет следующим руководителем, и этот человек должен быть назначен на длительный срок, чтобы довести реформу до конца.

"Концепция реформирования железной дороги разработана, она в данный момент обсуждается и в комитете, и в Министерстве транспорта и инфраструктуры. Плюс вовлечены непосредственно правление и наблюдательный совет "Укрзализныци" в реформирование и наработки именно комплексной реформы "Укрзализныци", которая будет включать в себя обновление и подвижного состава, и обновление всех возможностей", – подытожил Крейденко.

Ранее депутат Алексей Устенко заявил, что проблемы "Укрзализныци" можно решить только путем реформирования компании и внедрения понятной кадровой политики. А народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко отметила, что ситуация, когда на "Укрзализныце" каждые полгода меняется руководитель, неприемлема.

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Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал наблюдательный совет "Укрзализныци".

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Жмак начал первый этап реформы, выделив из состава УЗ вертикаль грузоперевозок и инфраструктуры, однако наблюдательный совет компании заблокировала данный процесс.

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