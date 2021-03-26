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У нас є 5 років, щоб реформувати Укрзалізницю, у таких умовах недопустима постійна зміна керівників, – нардеп

26 березня, 14:10

Ірина Ненько Ірина Ненько

Керівник УЗ має призначатися на тривалий термін, щоб довести реформу до завершення

Постійна зміна керівництва "Укрзалізниці" негативно позначається на роботі компанії і не дає можливості провести її реформування. Про це заявив народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, пише "Хвиля".

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"Реформа (УЗ – ред.) має робитися не за 4 місяці. Має бути далекоглядна стратегія розвитку. Вона, на мою думку, вбачається в 3-5 роках саме реформування… Не можна частково почати реформу, зробити підготовчі моменти і десь на півшляху, через 4 місяці лишити її, передати іншому. Ця нестабільність і відсутність спадковості буде грати певну негативну роль у процесі реформування і досягнення результатів", - сказав Крейденко.

На його думку, звільнення Володимира Жмака з посади керівника УЗ всього лише через пів року роботи загальмує процес реформування. Проте він наголосив, що реформа компанії має бути проведена, незалежно від того, хто стане наступним керівником, і ця людина має бути призначена на тривалий термін, щоб довести реформу до завершення.

"Концепція реформування залізниці розроблена, вона зараз обговорюється і в комітеті, і в Міністерстві транспорту та інфраструктури. Плюс залучені безпосередньо правління та наглядова рада "Укрзалізниці" в реформування і напрацювання саме комплексної реформи "Укрзалізниці", яка буде включати в себе оновлення і рухомого складу, і оновлення всіх можливостей", – підсумував Крейденко.

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Раніше депутат Олексій Устенко заявив, що проблеми "Укрзалізниці" можна вирішити тільки шляхом реформування компанії і впровадження зрозумілої кадрової політики. А народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко наголосила, що ситуація, коли на "Укрзалізниці" кожні пів року змінюється керівник, є абсолютно неприйнятною.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці".

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Жмак розпочав перший етап реформи, виділивши із складу УЗ вертикаль вантажоперевезень та інфраструктури, проте наглядова рада компанії заблокувала цей процес.

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Укрзалізниця залізниця реформування наблюдательный совет Крейденко Володимир Жмак
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