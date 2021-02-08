Турецкий инвестор обвинил Кабмин в игнорировании финобязательств по "зеленому" меморандуму

По его словам, на рынке электроэнергии происходит дискриминация производителей "зеленой" электроэнергии

Кабинет министров Украины продолжает нарушать подписанный с инвесторами в возобновляемую энергетику меморандум и не выполняет свои обязательства по выплате долгов перед ними за произведенную "зеленую" электроэнергию в апреле-июле 2020 года.

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Об этом сообщил представитель турецкой компании Guris в Украине Лоик Лерминьо, комментируя то, что 4 февраля "Гарантированный покупатель" перечислил всего 4% от общей задолженности производителям "зеленой" энергии и 12% в адрес госкомпании "Энергоатом".

"Объективно сам факт, что в меморандуме было сказано, что оплата будет 40% до конца четвертого квартала 2020 года, нарушен", – заявил инвестор.

По его словам, на рынке электроэнергии происходит дискриминация производителей "зеленой" электроэнергии, поскольку целевые средства для "зеленой" энергетики распределяют в том числе для погашения долгов перед "Энергоатомом" и не пропорционально накопленной задолженности.

"Это, насколько понимаем, нарушение закона, который был принят летом именно после меморандума. Непонятно, почему ровно половину надо платить "Энергоатому" и на каком основании. Потому что еще недавно директор "Гарантированного покупателя" говорил по поводу пропорции 70% в пользу "зеленых" инвесторов и 30% для Энергоатома", – уточнил представитель компании.

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"Мы не понимаем, на каком законном основании может "Гарантированный покупатель" платить больше "Энергоатому", чем остальным", – возмутился он.

Он подчеркнул, что инвесторы в "зеленую" энергетику не понимают действий правительства относительно планов погашения оставшихся долгов прошлого года в течение текущего года, в том числе с помощью выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

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По данным СМИ, на счета "Гарантированного покупателя" недавно поступило 5 миллиардов гривен от "Укрэнерго", которое привлекало целевые кредиты в государственных банках для выплаты долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Госпредприятие выплатило 900 млн грн производителям "зеленой" энергии и 900 млн грн "Энергоатому". Таким образом, нераспределенными "Гарантированным покупателем" остается 3,2 миллиарда гривен.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски по невыполнению государством своих обязанностей по оплате произведенной "зеленой" электроэнергии и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

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Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.

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