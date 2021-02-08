Турецький інвестор звинуватив Кабмін в ігноруванні фінзобов'язань щодо "зеленого" меморандуму

За його словами, на ринку електроенергії відбувається дискримінація виробників "зеленої" електроенергії

Кабінет міністрів України продовжує порушувати підписаний з інвесторами у відновлювану енергетику меморандум і не виконує свої зобов'язання щодо виплати боргів перед ними за вироблену "зелену" електроенергію у квітні-липні 2020 року.

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Про це повідомив представник турецької компанії Guris в Україні Лоік Лерміньо, коментуючи те, що 4 лютого "Гарантований покупець" перерахував усього 4% від загальної заборгованості виробникам "зеленої" енергії і 12% на адресу держкомпанії "Енергоатом".

"Об'єктивно сам факт, що в меморандумі було сказано, що оплата буде 40% до кінця четвертого кварталу 2020 року, порушений", – заявив інвестор.

За його словами, на ринку електроенергії відбувається дискримінація виробників "зеленої" електроенергії, оскільки цільові кошти для "зеленої" енергетики розподіляють зокрема для погашення боргів перед "Енергоатомом" і не пропорційно накопиченої заборгованості.

"Це, наскільки розуміємо, порушення закону, який був ухвалений влітку саме після меморандуму. Незрозуміло, чому рівно половину треба платити "Енергоатому" і на якій підставі. Тому що ще недавно директор "Гарантованого покупця" говорив з приводу пропорції 70% на користь зелених інвесторів і 30% для Енергоатому", – уточнив представник компанії.

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"Ми не розуміємо, на якій законній підставі може "Гарантований покупець" платити більше "Енергоатому", ніж іншим", – обурився він.

Він підкреслив, що інвестори в "зелену" енергетику не розуміють дій уряду щодо планів погашення боргів, що залишилися минулого року протягом поточного року, в тому числі за допомогою випуску облігацій внутрішньої державної позики.

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За даними ЗМІ, на рахунок "Гарантованого покупця" недавно надійшло 5 мільярдів гривень від "Укренерго", яке залучало цільові кредити у державних банках для виплати боргів перед інвесторами в "зелену" енергетику. Держпідприємство виплатило 900 млн грн виробникам "зеленої" енергії і 900 млн грн "Енергоатому". Таким чином, нерозподіленими "Гарантованим покупцем" залишаються 3,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови щодо невиконання державою своїх обов'язків щодо оплати за вироблену "зелену" електроенергію і крім "Державного покупця" суди почали залучати відповідачем також Кабінет міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами в поновлювану енергетику.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

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Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. У той же час НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила "Гарантованому покупцеві" лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, підписаним ними у червні 2020 року.

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