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Торговля и инвестиции: на Банковой готовят большое азиатское турне Зеленского

25 февраля, 10:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава украинского государства намерен посетить Китай, Корею и Индонезию

Продолжается работа над подготовкой большого азиатского турне президента Владимира Зеленского, поэтому в данный момент формируется окончательный список стран, которые глава украинского государства посетит с визитом.

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Об этом сообщает пресс-служба Банковой со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву.

По его словам, существуют желание охватить Китай, Южную Корею и Индонезию.

"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на в данный момент сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам – к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", – отметил Игорь Жовква.

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Он добавил, что уже подготовлен ряд соглашений, имеются перспективные проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.

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Напомним, разговоры о подготовку азиатского турне Зеленского идут с весны 2020, ведь Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений.

Также напомним, полторы недели назад Зеленский во время визита в Объединённые Арабские Эмираты обсудил инвестиции и экономическое сотрудничество, а закреплено это было подписанными соглашениями и меморандумами на 3 миллиарда долларов.

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инвестиции торговля Индонезия Китай визит Южная Корея турне Владимир Зеленский Жовква

Источник: Сегодня

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