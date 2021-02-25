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Торгівля та інвестиції: на Банковій готують велике азійське турне Зеленського

25 лютого, 10:13

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава української держави має намір відвідати Китай, Корею та Індонезію

Триває робота над підготовкою великого азійського турне президента Володимира Зеленського, тож зараз формується остаточний перелік країн, які глава української держави відвідає з візитом.

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Про це повідомляє пресслужба Банкової з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву.

За його словами, передбачається охопити Китай, Південну Корею та Індонезію.

"Ведуться переговори дипломатичними каналами, але станом на тепер сказати точну дату візитів неможливо через об’єктивні причини – на жаль, Азійський регіон так само, як і всі інші регіони світу, періодично потерпає від коронавірусу", – зазначив Ігор Жовква.

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Він додав, що вже підготовлено низку угод, також є перспективні проєкти для розвитку торгівлі та залучення інвестицій в Україну.

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Нагадаємо, розмови про підготовку азійського турне Зеленського точаться з весни 2020-го, адже Україна розглядає азіатський напрямок як один із пріоритетних у розвитку міжнародних відносин.

Також нагадаємо, півтора тижні тому Зеленський під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів обговорив інвестиції та економічне співробітництво, а закріплено це було підписаними угодами і меморандумами на 3 мільярди доларів.

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інвестиції торгівля Індонезія Китай візит Південна Корея турне Володимир Зеленський Жовква

Джерело: Сьогодні

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