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"Тарифы на газ должны быть справедливыми": Зеленский поручил Кабмину решить газовый вопрос

11 января, 16:58

Инна Бабур Инна Бабур

В Кабмине заявили, что готовят системные решения по выстраиванию баланса на рынке энергии

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета министров по поводу повышения тарифов на газ для населения. Глава государства поручил правительству срочно решить этот проблемный вопрос. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет "РБК-Украина".

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Участие в совещании принимали премьер-министр Денис Шмыгаль, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, а также представители ОП.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - подчеркнул президент.

В Кабмине на совещании с главой государства заявили, что готовят системные решения по выстраиванию баланса на рынке энергии, а также представили предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению справедливой для потребителя цены.

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"Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса", – добавили в пресс-службе ОП.

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Напомним, в ряде городов Украины вышли на акции протеста против повышения тарифов на газ. Протестующие перекрывают трассы и митингуют под зданиями органов власти.

Как писало "РБК-Украина", на "тарифные протесты" отреагировали в "Слуге народа". В монобольшинстве пообещали подготовить антикризисный план.

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