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Все средства легальны: адвокат Суркисов о новых доказательствах в деле ПриватБанка

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
3 ноября, 19:41
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Адвокат семьи Суркисов рассказал о новых доказательствах, подтверждающих их непричастность к выводу денег из ПриватБанка
Суркисы имеют право на возврат средств по депозитам
Суркисы имеют право на возврат средств по депозитам / Фото: Коллаж: Сегодня

Семья Суркисов не связана с делом ПриватБанка, поэтому имеет право на возврат средств со своих депозитных счетов.

Об этом "Сегодня" заявил адвокат Игоря Суркиса – Игорь Алексеев.

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По его словам, украинские суды неоднократно доказывали отсутствие связи Суркиса с ПриватБанком, однако Нацбанк не обращал на это внимания.

Тезис о том, что Суркисы якобы вывели кредитные средства ПриватБанка, вместо личных адвокат называет манипуляцией.

Почему? Потому что до сих пор нет ни одного решения компетентного органа, нет ни одного решения суда ни в Украине, ни за границей, подтверждающих эти обстоятельства", – заявил Алексеев.

Адвокат рассказал, что американская компания Alvarez&Marsal провела независимое расследование и исследовала все операции и транзакции.

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"Никакого слова о таких фактах, таких обстоятельствах в отчете компании нет. Еще раз повторюсь и подчеркиваю, что по результатам этого отчета американские аудиторы установили, что средства имеют легальное происхождение, что средства не имеют никакого отношения к схеме вывода кредитов из ПриватБанка", – рассказал Алексеев.

Алексеев приводит доказательства того, что средства не могли быть списаны со счета. В частности, в 2016 году на Кипре существовал запрет на списание средств.

Кроме того, украинский бейл-ин на территории Кипра незаконный, как и любые списания.

И последний аргумент, отмечает Алексеев, лицензия кипрского филиала Приватбанка была ограничена регулятором на Кипре до двух операций.

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Отчетность ПриватБанка

Ранее адвокат Суркисов рассказал, что в своей годовой отчетности за 2020 год ПриватБанк подтверждает наличие средств компаний семьи Суркисов на счетах в Приватбанке, которые ранее были списаны в рамках процедуры bail-in.

По словам Алексеева, документ подтверждает, что депозитные средства компаний не списаны со счетов.

Ранее "Сегодня" писали о дело семьи Суркисов против ПриватБанка и его рассмотрение в Верховном суде.

А также рассказывали, что суд разрешил проводить заочное расследование против бывшего главы главы ПриватБанка Александра Дубилета.

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