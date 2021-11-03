Все средства легальны: адвокат Суркисов о новых доказательствах в деле ПриватБанка

Семья Суркисов не связана с делом ПриватБанка, поэтому имеет право на возврат средств со своих депозитных счетов.
Об этом "Сегодня" заявил адвокат Игоря Суркиса – Игорь Алексеев.
По его словам, украинские суды неоднократно доказывали отсутствие связи Суркиса с ПриватБанком, однако Нацбанк не обращал на это внимания.
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Тезис о том, что Суркисы якобы вывели кредитные средства ПриватБанка, вместо личных адвокат называет манипуляцией.
Почему? Потому что до сих пор нет ни одного решения компетентного органа, нет ни одного решения суда ни в Украине, ни за границей, подтверждающих эти обстоятельства", – заявил Алексеев.
Адвокат рассказал, что американская компания Alvarez&Marsal провела независимое расследование и исследовала все операции и транзакции.
"Никакого слова о таких фактах, таких обстоятельствах в отчете компании нет. Еще раз повторюсь и подчеркиваю, что по результатам этого отчета американские аудиторы установили, что средства имеют легальное происхождение, что средства не имеют никакого отношения к схеме вывода кредитов из ПриватБанка", – рассказал Алексеев.
Алексеев приводит доказательства того, что средства не могли быть списаны со счета. В частности, в 2016 году на Кипре существовал запрет на списание средств.
Кроме того, украинский бейл-ин на территории Кипра незаконный, как и любые списания.
И последний аргумент, отмечает Алексеев, лицензия кипрского филиала Приватбанка была ограничена регулятором на Кипре до двух операций.
Отчетность ПриватБанка
Ранее адвокат Суркисов рассказал, что в своей годовой отчетности за 2020 год ПриватБанк подтверждает наличие средств компаний семьи Суркисов на счетах в Приватбанке, которые ранее были списаны в рамках процедуры bail-in.
По словам Алексеева, документ подтверждает, что депозитные средства компаний не списаны со счетов.
Ранее "Сегодня" писали о дело семьи Суркисов против ПриватБанка и его рассмотрение в Верховном суде.
А также рассказывали, что суд разрешил проводить заочное расследование против бывшего главы главы ПриватБанка Александра Дубилета.