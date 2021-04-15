США введут санкции против госдолга России: чем это грозит РФ

Финучреждения США не смогут покупать гособлигации у Центробанка РФ, Минфина и ФНС

В четверг, 15 апреля, США примут ряд мер против России в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы, широкомасштабную хакерскую кампанию и другие злонамеренные действия. Одной из них станет удар по финансовой системе РФ.

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Об этом со ссылкой на два источники сообщает издание Wall Street Journal.

Согласно новому распоряжению, администрация президента Джозефа Байдена расширит существующие запреты на торговлю банками США российскими государственными долговыми обязательствами.

Этот распоряжение запрещает финансовым учреждениям США покупать новые облигации у Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

Предыдущие запреты, наложенные на операции с частью государственного долга РФ, потрясли рынки России и усугубили ее экономические проблемы, напомнило издание.

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Среди прочих мер: 10 российских дипломатов будут высланы, в том числе из-за обвинений в том, что Россия предложила выплатить награду боевикам в Афганистане за убийство военнослужащих США, сообщили источники.

Кроме того, санкции будут введены за кибервторжение России, вмешательство в выборы и оккупацию Крыма.

Служба внешней разведки России будет официально обвинена в проведении т. н. взлома SolarWinds компьютерных систем правительства США и корпораций. В совокупности эти действия призваны наказать Москву, а также удержать Кремль от дальнейших провокаций.

На фоне сообщений СМИ о том, что новые санкции США могут коснуться госдолга России, просел курс рубля и оказался ниже тех уровней, на которых он находился до новостей о телефонном разговоре президентов США и России.

Доллар к 10:45 по Киеву вырос до 77,00 руб. (+1,13 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 92,28 руб. (+1,34 рубля к закрытию среды).

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Кроме того, фондовый рынок РФ ушёл в "красную" зону, падают акции всех ключевых компаний:

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 15 апреля США могут объявить санкции против России и выслать дипломатов.

В марте Национальная разведка США рассекретила свой доклад о вмешательстве в выборы в США в 2020 году, сфокусированный на действиях трех стран – Ирана, Китая и России, причем треть доклада касается именно РФ.

Видео: Сегодня

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