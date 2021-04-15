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США запровадять санкції проти держборгу Росії: чим це загрожує РФ

15 квітня, 11:01

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Фінустанови США не зможуть купувати держоблігації у Центробанку РФ, Мінфіну і ФНД

У четвер, 15 квітня, США приймуть ряд заходів проти Росії у відповідь на імовірне втручання Москви у вибори, широкомасштабну хакерську кампанію та інші зловмисні дії. Однією з них стане удар по фінансовій системі РФ.

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Про це з посиланням на два джерела повідомляє видання Wall Street Journal.

Згідно з новим розпорядженням, адміністрація президента Джозефа Байдена розширить існуючі заборони на торгівлю банками США російськими державними борговими зобов'язаннями.

Це розпорядження забороняє фінансовим установам США купувати нові облігації у Центрального банку Росії, Міністерства фінансів і Фонду національного добробуту після 14 червня.

Попередні заборони, накладені на операції з частиною державного боргу РФ, потрясли ринки Росії та посилили її економічні проблеми, нагадало видання.

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Серед інших заходів, 10 російських дипломатів будуть вислані, в тому числі через звинувачення в тому, що Росія запропонувала сплачувати нагороду бойовикам в Афганістані за вбивства військовослужбовців США, повідомили джерела. Окрім того, санкції буде запроваджено за кібервторгнення Росії, втручання у вибори і окупацію Криму.

Службу зовнішньої розвідки Росії буде офіційно звинувачено в проведенні т.зв. злому SolarWinds комп'ютерних систем уряду США і корпорацій. У сукупності ці дії покликані покарати Москву, а також утримати Кремль від подальших провокацій.

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На тлі повідомлень ЗМІ про те, що нові санкції США можуть торкнутися держборгу Росії, просів курс рубля і виявився нижчим від тих рівнів, на яких він перебував до новин про телефонну розмову президентів США та Росії.

Долар на 10:45 за Києвом виріс до 77,00 руб. (+1,13 рубля до рівня попереднього закриття). Євро при цьому подорожчав до 92,28 руб. (+1,34 рубля до закриття середи).

Крім того, фондовий ринок РФ пішов в "червону" зону, падають акції всіх ключових компаній:

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 15 квітня США можуть оголосити санкції проти Росії і вислати дипломатів.

У березні Національна розвідка США розсекретила свою доповідь про втручання у вибори в США 2020 року, сфокусовану на діях трьох країн – Ірану, Китаю і Росії, причому третина доповіді стосується саме РФ.

Відео: Сьогодні

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санкції держборг центробанк санкції проти Росії Джо Байден

Джерело: Сьогодні

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