Справка о прививке или паспорт вакцинации. Когда украинцы смогут поехать за границу?

Через неделю после иммунизации двумя дозами в Израиле, где уже привили более половины населения, выдают сертификат вакцинации. С ним можно и театр посетить, и обойти карантин по возвращении на родину из-за границы. А тем, кто возвращается в Украину без такого документа – кроме ПЦР-теста еще непременно придется две недели пробыть на самоизоляции. Когда паспорт вакцинации может появиться в Украине?

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На одном из столичных пунктов вакцинации в день иммунизируют около тридцати желающих. Пока людей старшего возраста. Информацию врач-терапевт дежурного кабинета центра медико-санитарной помощи №3 (г. Киев) Владимир Калниболотський вносит в электронную программу eHealth.

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Благодаря этой программе семейный доктор может выдать справку о прививках. Но только тогда, когда пациент получил две дозы. Эту справку надеется получить и Валерий Кацюк, чтобы иметь возможность посетить дочь в Италии.

Как будет выглядеть сертификат вакцинации и можно ли будет с ним отправиться за границу – пока неизвестно. Потому что двумя дозами у нас привились только двое украинцев.

А вот в Израиле жесткие ограничения, закрытые кафе и парикмахерские вспоминают, как страшный сон. Обе дозы получили уже более половины жителей, а с ними – и зеленый паспорт вакцинации. Поэтому могут посещать общественные заведения. И за границу пускают.

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Вакцинированная в Израиле Людмила Прокопенко объясняет: если есть паспорт вакцинации – можно лететь за границу и по возвращении не нужно пребывать на карантине.

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Сертификат вакцинации недавно представили и в Европе. Он будет действовать пока в пределах Евросоюза в электронном или бумажном виде. Его окончательно не согласовали, но предварительно в документе будут указаны имя, дата рождения, страна происхождения, дата вакцинации или выздоровления, тип вакцины и иммунный статус человека. Того, кто предъявит сертификат на пограничном контроле – автоматически освободят от карантина и тестирования на коронавирус.

В украинском Минздраве пока следят за решениями ЕС. И по аналогии планируют разработать документ, чтобы украинцы могли путешествовать. Однако в Минздраве говорят, что раньше июня вряд ли внедрят.

Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер объясняет:

"Потенциально в этом документе могут быть информация о самом пациенте, возможно, информация о тесте перед выездом, который сделан, например, за 48 часов или 72 в зависимости, какими будут правила. И прошел ли человек вакцинацию и чем".

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COVID-паспорта уже имеются в Дании. Всем, кто вакцинировался или имеет отрицательный ПЦР-тест, действующий три дня, позволили посещать парикмахерские, тату-салоны и парки развлечений. Однако обязательный паспорт вакцинации не поддерживает Всемирная организация здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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