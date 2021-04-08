Довідка про щеплення чи паспорт вакцинації. Коли українці зможуть вирушити за кордон?

Через тиждень після імунізації двома дозами у Ізраїлі, де уже щепили більш як половину населення, видають сертифікат вакцинації. Із ним можна і театр відвідати, і оминути карантин після повернення на батьківщину з-за кордону. А тим, хто повертається до України без такого документа – окрім ПЛР-тесту ще неодмінно доведеться два тижні пробути на самоізоляції. Коли паспорт вакцинації може з'явитися в Україні?

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На одному зі столичних пунктів вакцинації на день імунізують близько тридцяти охочих. Поки що людей старшого віку. Інформацію лікар-терапевт чергового кабінету центру медико-санітарної допомоги №3 (м. Київ) Володимир Калниболотський вносить до електронної програми eHealth.

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Завдяки цій програмі сімейний лікар може видати довідку про щеплення. Та лише тоді, коли пацієнт отримав дві дози. Цю довідку сподівається отримати і Валерій Кацюк, щоб мати змогу відвідати дочку в Італії.

Як виглядатиме сертифікат вакцинації та чи можна буде з ним вирушити за кордон – поки невідомо. Бо двома дозами у нас щепилися лише двоє українців.

А от в Ізраїлі жорсткі обмеження, зачинені кафе та перукарні згадують, як страшний сон. Обидві дози отримали вже більше половини жителів, а з ними – і зелений паспорт вакцинації. Отож можуть відвідувати громадські заклади. І за кордон пускають.

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Вакцинована в Ізраїлі Людмила Прокопенко пояснює: якщо є паспорт вакцинації – можна летіти за кордон і по поверненні не потрібно перебувати на карантині.

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Сертифікат вакцинації недавно презентували і у Європі. Він діятиме поки у межах Євросоюзу в електронному чи паперовому вигляді. Його остаточно не погодили, але попередньо у документі будуть вказані ім'я, дата народження, країна походження, дата вакцинації чи одужання, тип вакцини та імунний статус людини. Тому, хто пред'явить сертифікат на прикордонному контролі – автоматично звільнять від карантину та тестування на коронавірус.

В українському МОЗі поки стежать за рішеннями ЄС. І за аналогією планують розробити документ, щоб українці могли подорожувати. Однак у МОЗі кажуть, що раніше червня – навряд впровадять.

Заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер пояснює:

"Потенційно в цьому документі можуть бути інформація про самого пацієнта, можливо, інформація про тест перед виїздом, який зроблений, наприклад, за 48 годин або за 72 в залежності, які будуть правила. І чи пройшла людина вакцинацію і чим".

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COVID-паспорти вже є у Данії. Усім, хто вакцинувався або має негативний ПЛР-тест, що чинний три дні, дозволили відвідувати перукарні, тату-салони та парки розваг. Та обов'язкові паспорти вакцинації не підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я.

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