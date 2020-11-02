Списывать старые вагоны нужно постепенно, чтобы не создавать на рынке дефицит, – экономист

Выводить старые вагоны из оборота надо постепенно, параллельно стимулируя производство и закупку новых

Списание старых вагонов приведет к дефициту подвижного состава на железной дороге и сокращению объема перевозок. Об этом заявил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

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По его словам, решение Мининфраструктуры по уменьшению срока эксплуатации железнодорожных вагонов приведет к списанию значительного количества вагонов, вызовет их дефицит на рынке перевозок. Как следствие, пострадает и железная дорога, и бизнес, который вынужден будет искать другие варианты логистики.

"Это может негативно сказаться на тех субъектах бизнеса, которые традиционно просчитывают это. Логистика есть в себестоимости многих товаров. Поэтому с такими инициативами нужно очень осторожно подходить", – подчеркнул Забловский.

По его мнению, выводить старые вагоны из оборота надо постепенно, параллельно стимулируя производство и закупку новых, чтобы избежать резкого уменьшения их количества в обращении.

"Здесь надо фокус делать именно на создании условий для производства новых вагонов, для того, чтобы уменьшать количество старых и постепенно их выводить из оборота", – пояснил Забловский.

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Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие – коллапс в промышленности и агросекторе.

В свою очередь вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

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