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Сохранение импорта в отопительный сезон может помешать интеграции Украины в ENTSO-E в 2023 году, – Буславец

21 мая, 18:50

Ирина Ненько Ирина Ненько

"Украинская энергосистема должна работать изолированно – это условие энергетической евроинтеграции", – пояснила экс-министр

Ольга Буславец

Ольга Буславец / Фото: Кабинет министров Украины

Сохранение коммерческого импорта электроэнергии в отопительный сезон может негативно повлиять на планы Украины присоединиться к объединенной энергосистеме Европейского Союза ENTSO-E в 2023 году.

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Об этом сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец.

"Украинская энергосистема должна работать изолированно – это условие энергетической евроинтеграции (до ENTSO-E – ред.). Какой сигнал мы посылаем партнерам в ЕС, когда демонстрируем, что зимой нам нужен коммерческий импорт? Когда регулятор демонстрирует недоверие к собственной генерации", – отметила экс-министр.

Она подчеркнула, украинская энергосистема не нуждается в импорте в отопительный сезон, если график работы и ремонтов АЭС не искажен, а на ТЭС достаточно угля.

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Экс-министр подчеркнула, что вопрос импорта тока из стран, которые не являются членами Энергетического сообщества, должен рассматриваться исключительно в контексте запланированной на 2023 интеграции в ENTSO-E.

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"Предлагаю рассматривать вопрос импорта исключительно в парадигме нашего вступления в ENTSO-E. Даже без политического аспекта и без понятного всем энергетикам экономического ущерба от демпинга заклятых "партнеров", – отметила Буславец.

Напомним, 20 мая глава системного оператора НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина точно присоединится к энергетической системе ЕС в 2023 году.

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