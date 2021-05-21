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Збереження імпорту в опалювальний сезон може завадити інтеграції України до ENTSO-E у 2023 році, – Буславець

21 травня, 18:50

Ірина Ненько Ірина Ненько

"Українська енергосистема має працювати ізольовано – це умова енергетичної євроінтеграції", – пояснила ексміністр

Ольга Буславець

Ольга Буславець / Фото: Кабинет министров Украины

Збереження комерційного імпорту в опалювальний сезон може негативно вплинути на плани України приєднатися до об’єднаної енергосистеми Європейського Союзу ENTSO-E у 2023 році.

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Про це повідомила ексміністр енергетики Ольга Буславець.

"Українська енергосистема має працювати ізольовано – це умова енергетичної євроінтеграції (до ENTSO-E – ред.). Який сигнал ми посилаємо партнерам в ЄС, коли демонструємо, що взимку нам потрібен комерційний імпорт? Коли регулятор демонструє недовіру до власної генерації", – зазначила ексміністр.

Вона наголосила, українська енергосистема не потребуватиме імпорту в опалювальний сезон, якщо графік роботи і ремонтів АЕС не викривлений, а на ТЕС достатньо вугілля.

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Ексміністр наголосила, що питання імпорту струму з країн, які не є членами Енергетичного співтовариства має розглядатися виключно в контексті запланованої на 2023 рік інтеграції до ENTSO-E.

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"Пропоную розглядати питання імпорту виключно в парадигмі нашого вступу до ENTSO-E. Навіть без політичного аспекту та без зрозумілої усім енергетикам економічної шкоди від демпінгу заклятих "партнерів", – зазначила Буславець.

Нагадаємо, 20 травня глава системного оператору НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна точно приєднається до енергетичної системи ЄС у 2023 році.

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