Сохранение экспортной пошлины на металлолом поможет наполнять бюджет, – нардеп

Металлургическая отрасль дает значительные поступления в госбюджет, поэтому государство должно обеспечить ее стабильную работу

Принятие закона о продлении экспортной пошлины на металлолом на пять лет позволит сохранить тысячи рабочих мест и существенно наполнить государственный бюджет. Об этом заявила народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам развития, конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Главком".

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"Если данный законопроект как можно скорее будет принят, мы сохраним на сегодняшний день тысячи рабочих мест наших металлургов", – сказала Буймистер.

Она также подчеркнула: металлургическая отрасль дает значительные поступления в государственный бюджет, поэтому государство должно обеспечить ее стабильное функционирование, сохраняя в стране достаточное количество сырья, которым яляется металлолом.

"Металлургическое производство – это наполнение бюджета. Поэтому когда мы говорим о металлоломе, то мы должны понимать, что это не вопрос только одной индустрии. Это в принципе вопрос наполнения украинского бюджета, оплаты зарплат медикам, учителям и всем социальным категориям населения", – отметила Буймистер.

По ее словам, на сегодняшний день многие страны устанавливают экспортные пошлины на лом, чтобы защитить своего производителя, ведь металлолом – сверхдефицитное сырье.

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"Каждая страна, с учетом интересов национальной безопасности, может принимать те или иные ограничительные меры для того сырья, которого не хватает. Сегодня в нашей стране это именно металлолом", – подчеркнула депутат.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить действие пошлины на экспорт металлолома, иначе отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья.

В свою очередь президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому ее действие необходимо продолжить.

Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.

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