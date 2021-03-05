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Збереження експортного мита на металобрухт допоможе наповнювати бюджет, – нардеп

5 березня, 14:45

Ірина Ненько Ірина Ненько

Металургійна галузь дає значні надходження до дербюджету, тож держава має забезпечити її стабільне функціонування

Ухвалення закону про продовження експортного мита на металобрухт на п’ять років дозволить зберегти тисячі робочих місць та суттєво наповнити державний бюджет. Про це заявила народний депутат з фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку, конкуренції та рівних умов для бізнесу Людмила Буймістер в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Главком".

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"Якщо цей законопроєкт якнайшвидше буде ухвалений, ми збережемо на сьогоднішній день тисячі робочих місць наших металургів", – сказала Буймістер.

Вона також наголосила: металургійна галузь дає значні надходження до державного бюджету, тож держава має забезпечити її стабільне функціонування через збереження наявності в країні достатньої кількості сировини, якою є металобрухт.

"Металургійне виробництво – це наповнення бюджету. Тому коли ми говоримо про металобрухт, то ми повинні розуміти, що це не питання тільки однієї індустрії. Це в принципі питання наповнення українського бюджету, оплати зарплат медикам, вчителям і всім соціальним категоріям населення", – зазначила Буймістер.

За її словами, на сьогодні багато країн встановлюють експортні мита на брухт, щоб захистити свого виробника, адже металобрухт є над дефіцитною сировиною.

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"Кожна країна, з урахуванням інтересів національної безпеки, може приймати ті чи інші обмежувальні заходи для тієї сировини, якої не вистачає. Сьогодні в нашій країні це саме металобрухт", – наголосила депутат.

Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити дію мита на експорт металобрухту, інакше вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини.

У свою чергу президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, тому його дію необхідно продовжити.

Нагадаємо, 1 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (№5175), яким пропонується продовжити дію експортного мита на металобрухт на 5 років.

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