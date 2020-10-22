СМИ назвали шесть автодорог, которые инвесторам дадут в концессию

Частный инвестор должен будет обновлять и развивать существующие дороги

В Украине хотят воплотить в жизнь пилотные проекты государственно-частного партнерства в автодорожной отрасли, передав в концессию шесть автодорог.

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Об этом со ссылкой на источник в отрасли сообщает "Интерфакс-Украина".

Первыми для реализации такого партнерства будут предложены:

участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

участок дороги М-06 от Киева до Ривного;

маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

маршрут Харьков – Днепр – Запорожье (М-29, M-04, M-18);

участок дороги М-14 от Херсона до Николаева.

Частный инвестор должен будет обновлять и развивать существующую дорогу, а из Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги.

Плату за проезд взимать не будут, однако инвестор сможет зарабатывать на размещении АЗС, заведений общепита, рекламных площадей и т.п.

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По мнению руководства Мининфраструктуры, реализация программы позволит привлечь более 9 млрд долларов частных инвестиций в восстановление и содержание более 4500 км автодорог государственного значения.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о концессии ровно год назад – в октябре 2019-го. И только в июне 2020 был передан в концессию Херсонский морской торговый порт и в августе – морской порт "Ольвия" в Николаеве.

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Что такое концессия?

Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом.

Для государства концессия выгодна тем, что она:

привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;

может повысить эффективность управления объектом, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и/или повысить качество услуг.

Концессионер получает:

доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

распределение рисков;

госгарантии возврата вложенных средств (как минимум существенной части).

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Концессия эффективно применяется в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).

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