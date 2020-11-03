Скандальная БелАЭС введена в эксплуатацию: Литва и Латвия ответили бойкотом

Вильнюс и Рига отказались от поставок электроэнергии из Беларуси

Несмотря на предупреждения соседних стран, Беларусь ввела в эксплуатацию и включила в объединенную энергосистему страны первый энергоблок скандальной АЭС вблизи Островца Гродненской области

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не будет мириться с угрозами, которые представляет эта станция.

"Беларусь не услышала призыв не создавать угрозу жителям Евросоюза и остановить запуск БелАЭС. Поэтому в Литве начинают применять закон о защитных мерах от небезопасных атомных станций. На литовском рынке нет места электроэнергии, производимой на небезопасных атомных станциях", – написал Науседа на своей странице в Facebook.

Во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с БелАЭС литовская компания Litgrid установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси. Представители Litgrid сообщили, что в страны Балтии теперь не импортируется электроэнергия ни из Беларуси, ни из России, за исключением Калининградской области, с которой Литва продолжает торговлю, сообщает Delfi.lt.

Рига поддержала Вильнюс, поэтому Кабинет министров Латвии принял поправки к Правилам о торговле и использовании электроэнергии, подразумевающие, что Москве придется подтверждать, что импортируемая в Латвию электроэнергии произведена именно в РФ, а не на БелАЭС, сообщает Delfi.lv.

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Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006", а генеральным подрядчиком выступает корпорация "Росатом".

Напомним, в 2018-м тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, чтостроительство с участием РФ атомной электростанции в Беларуси, возле границы с Литвой, создает нетрадиционную ядерную угрозу.

Также напомним, Грибаускайте заявила, что Россия может использовать белорусскую АЭС как оружие против Литвы.

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