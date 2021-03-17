Шмыгаль требует от следственной комиссии в ВР проверить набсовет "Укрзализныци"

Премьер-министр поручил предоставить в однодневный срок информацию по работе УЗ с 2015 по 2021 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил временной следственной комиссии ВР по расследованию ситуации в "Укрзализныце" предоставить в однодневный срок информацию по работе компании в 2015-2021 годах. Об этом идет речь в соответствующем обращении, сообщает "Цензор.НЕТ".

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"Прошу в однодневный срок рассмотреть с учетом резолюций премьер-министра Украины от 4.02.2021 №3982/1/1-21 и от 26.02.2021 №8110/1/1-21 в части предоставления информации про работу предприятия, начиная с 2015 года, в том числе наблюдательного совета АО "Укрзализныця" и правления АО "Укрзализныця" за период 2017-2021 год, и предоставить Кабинету министров проект ответа временной следственной комиссии".

Напомним, в начале февраля наблюдательный совет АО "Укрзализныця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу.

В конце января Верховная Рада создала временную следственную комиссию для оценки предприятия и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах.

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После первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года. Глава УЗ назвал недоразумением запрос ВСК об оценке компетентности правления компании.

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Ранее глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что как только новый глава УЗ начал ломать коррупционные схемы, сразу появилась инициатива о его увольнении.

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