Шмигаль вимагає від слідчої комісії у ВР перевірити наглядову раду Укрзалізниці

Прем'єр-міністр доручив надати в одноденний термін інформацію про роботу УЗ із 2015 по 2021 рік

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив тимчасовій слідчій комісії ВР з розслідування ситуації в "Укрзалізниці" надати в одноденний термін інформацію щодо роботи компанії у 2015-2021 роках. Про це йдеться у відповідному зверненні, повідомляє "Цензор.НЕТ".

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"Прошу в одноденний термін розглянути з урахуванням резолюцій прем'єр-міністра України від 4.02.2021 №3982/1/1-21 і від 26.02.2021 №8110/1/1-21 в частині надання інформації про роботу підприємства, починаючи з 2015 року, у тому числі наглядової ради АТ "Укрзалізниця" та правління АТ "Укрзалізниця" за період 2017-2021 рік, та подати Кабінетові міністрів проект відповіді Тимчасової слідчої комісії".

Нагадаємо, на початку лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" постановила скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу.

Наприкінці січня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань у 2017-2020 роках.

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Після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну та наглядової ради УЗ щодо оцінки діяльності нинішнього голови УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року. Голова УЗ назвав непорозумінням запит ТСК щодо оцінки компетентності правління компанії.

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Раніше глава українського Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що щойно новий голова УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.

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