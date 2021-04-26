Северо-Крымский канал забирают у Госводагенства: получит ли Крым воду

Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и его будут использовать только для орошения и обеспечения водой аграриев на юге Украины.

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Об этом заявил глава ведомства Роман Лещенко.

Он рассказал, что канал, который до 2014 года обеспечивал Крым пресной водой, сейчас используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины.

"Что касается Крыма, то отмечу, что восстановления водоснабжения в Крым не будет и подобные переговоры с представителями Российской Федерации не велось ни с стороны Минагрополитики, ни Министерства окружающей среды", – сказал министр агрополитики и продовольствия.

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По его словам, Россия нагнетает тему возобновления водоснабжения в оккупированный Крым. А СМИ распространяют ложную информацию, что Госводагенство переходит в подчинение Госрыбагенству, которое якобы ведет активные переговоры с РФ о поставках пресной воды в Крым.

Лещенко заверил, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и это обусловлено реализацией национального пилотного проекта орошения и мелиорации в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Напомним, профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, академик Академии экономических наук Евгений Хлобыстов заявил: после того, как еще в 2017 году Украина перекрыла воду в оккупированный Крым, сейчас восстановить водоснабжение по Северо-Крымскому каналу невозможно, ведь его инфраструктура в плачевном состоянии.

А тем временем в оккупированном Крыму ситуация с питьевой водой только ухудшается:

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