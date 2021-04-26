Північно-Кримський канал забирають у Держводагенства: чи отримає Крим воду

Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики і його будуть використовувати лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв на півдні України.

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Про це заявив глава відомства Роман Лещенко.

Він розповів, що канал, який до 2014 року забезпечував Крим прісною водою, зараз використовується лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини.

"Що стосується Криму, то наголошу, що відновлення водопостачання до Криму не буде і подібних переговорів із представниками Російської Федерації не велося ні зі сторони Мінагрополітики, ані Міндовкілля", – сказав міністр агрополітики та продовольства.

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За його словами, Росія нагнітає тему поновлення водопостачання в окупований Крим. А ЗМІ поширюють неправдиву інформацію, що Держводагенство переходить під порядкування Держрибагенству, яке начебто веде активні переговори із РФ щодо постачання прісної води в Крим.

Лещенко запевнив, що Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики і це зумовлено реалізацією національного пілотного проекту зрошення та меліорації у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, академік Академії економічних наук Євген Хлобистов заявив: після того, як ще 2017 року Україна перекрила воду в окупований Крим, зараз відновити водопостачання Північно-Кримським каналом неможливо, оскільки його інфраструктура в плачевному стані.

А тим часом в окупованому Криму ситуація з питною водою тільки погіршується:

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