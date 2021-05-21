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"Северный поток – 2": США ввели санкции против российских компаний и судов

21 мая, 23:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В черном списке оказались 13 судов России, участвующих в реализации проекта

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

В связи со строительством газопровода "Северный поток-2" Соединенные Штаты вели в отношении российских судов и компаний новые санкции.

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Об этом сообщило Министерство финансов США.

В черном списке оказались 13 судов России, участвующих в реализации проекта.

Под санкции подпали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

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Напомним, Верховная Рада приняла постановление об обращении к Палате представителей и Сенату Конгресса США с просьбой помешать России запустить "Северный поток – 2" путем санкций. Соответствующее заявление поддержали 292 народных депутата.

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Как мы писали ранее, Госдепартамент США направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против "Северного потока – 2". В заявлении говорится, что отказ от расширения санкций является "важным для национальных интересов США".

Тем временем Энтони Блинкен заявил, что позиция Вашингтона в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, Штаты по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, который способствует подрыву безопасности в регионе.

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