Семья председателя НКРЭКУ переоформила компанию на офшор на Сейшельских островах, – Наливайченко

Транзакция подозрительная, ВСК готовит обращение в НАБУ и СБУ

Родной брат главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка 16 апреля переоформил одну из своих компаний на офшор "Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд" (Сейшельские острова), который имеет прямой интерес в энергетическом секторе Украины. Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат, член временной следственной комиссии парламента Валентин Наливайченко, пишет "Обозреватель".

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"Как и обещал, информирую о сделках семьи главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Госслужащего с миллионными зарплатами-премиями. В лучших традициях топ-корупции в Украине все начинается с офшоров! 16 апреля родной брат председателя НКРЭКУ Артем Тарасюк переоформил одну из своих компаний – ООО "Интермидиари Трейд" на оффшор "Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд", – сообщил Наливайченко.

Этот Сейшельский офшор "Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд" владеет в Украине ООО "Энергетическая компания Теплоресурс", которая поставляет тепло и горячую воду потребителям в Черниговской области.

"Поскольку офшор на острове в Индийском океане напрямую владеет Энергетической компанией "Теплоресурс", регулирование деятельности которой осуществляет НКРЭКУ, эта подозрительная транзакция содержит признаки коррупции и может быть прикрытием для передачи неправомерной выгоды голове НКРЭКУ", – пояснил Наливайченко.

ВСК готовит обращение в НАБУ и СБУ для выяснения всех деталей подозрительной транзакции – от платежных поручений до источников происхождения средств.

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"Поскольку в схеме фигурируют компании-нерезиденты из офшорных юрисдикций, ВСК передаст собранные материалы в Службу безопасности Украины. Жду оперативной реакции от правоохранительных органов", – подчеркнул нардеп.

Ранее сообщалось, что после назначения Валерия Тарасюка председателем НКРЭКУ осенью 2019 года, его родной брат Артем получил в управление несколько компаний, которые занимались торговлей электрической энергией. Летом 2020 НАПК начало антикоррупционную проверку председателя комиссии на предмет конфликта интересов из-за энергетических компаний его брата.

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