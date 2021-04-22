Родина голови НКРЕКП переоформила компанію на офшор на Сейшельських островах, – Наливайченко

Рідний брат голови НКРЕКП Валерія Тарасюка 16 квітня переоформив одну зі своїх компаній на офшор "Юереп Дистрибьюшн Груп Лтд" (Сейшельські острови), який має прямий інтерес в енергетичному секторі України. Про це повідомив ексголова СБУ, народний депутат, член тимчасової слідчої комісії парламенту Валентин Наливайченко, пише "Обозреватель".

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"Як і обіцяв, інформую про оборудки родини голови НКРЕКП Валерія Тарасюка. Держслужбовця з мільйонними зарплатами-преміями. У найкращих традиціях топкорупції в Україні все починається з офшорів! 16 квітня рідний брат голови НКРЕКП Артем Тарасюк переоформив одну зі своїх компаній – ТОВ "Інтермідіарі Трейд" на офшор "Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд", – повідомив Наливайченко.

Цей сейшельский офшор "Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд" володіє в Україні ТОВ "Енергетична компанія Теплоресурс", яка постачає тепло і гарячу воду споживачам у Чернігівській області.

"Оскільки офшор на острові в індійському океані напряму володіє Енергетичною компанією "Теплоресурс", регулювання діяльності якої здійснює НКРЕКП, ця підозріла транзакція містить ознаки корупції і може бути прикриттям для передачі неправомірної вигоди голові НКРЕКП", – пояснив Наливайченко.

ТСК готує звернення до НАБУ і СБУ для вияснення всіх деталей підозрілої транзакції – від платіжних доручень до джерел походження коштів.

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"Оскільки в схемі фігурують компанії-нерезиденти з офшорних юрисдикцій, ТСК передасть зібрані матеріали до Служби безпеки України. Чекаю оперативної реакції від правоохоронних органів", – наголосив нардеп.

Раніше повідомлялося, що після призначення Валерія Тарасюка головою НКРЕКП восени 2019 року його рідний брат Артем отримав в управління кілька компаній, які займалися торгівлею електричною енергією. Влітку 2020 року НАЗК почало антикорупційну перевірку голови комісії на предмет конфлікту інтересів через енергетичні компанії його брата.

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