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Счетная палата проверит бонусы и премии руководства НКРЭКУ, – Кучеренко

29 марта, 15:28

Ирина Ненько Ирина Ненько

В коронавирусный кризис зарплата членов НКРЭКУ выросла в 2 раза, отметил нардеп

Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств тарифной комиссией НКРЭКУ, в частности, по выплате бонусов, премий и надбавок ее руководству. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, пишет "Obozrevatel".

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"Направил обращение в Счетную палату и искренне надеюсь, что Счетная палата проверит эффективность расходования бюджетных средств на непонятные бонусы руководству НКРЭКУ, надбавки, премии и дополнительные оплачиваемые отпуска. Возможно тогда мы получим ответ, как так случилось, что в коронавирусный кризис, когда доходы большинства населения сократились, зарплата нелегитимных членов НКРЭКУ выросла в 2 раза", - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

Кроме того, Счетная палата должна проанализировать последствия конкретных решений НКРЭКУ, которые, по словам нардепа, принимались с многочисленными нарушениями и привели к убыткам государственных компаний и необоснованных расходов бюджетных средств.

"Предлагаю начать с определения убытков от созданных регулятором схем "торговли воздухом". Дать оценку ноу-хау под названием "установка НКРЭКУ", которую регулятор придумал, чтобы повлиять на порядок использования кредитных средств государственным предприятием "Гарантированный покупатель". Конкретные примеры наиболее вопиющих злоупотреблений я предоставил Счетной палате", - добавил нардеп.

Он отметил, что ждет от Счетной палаты конкретной оценки ущерба, который государственному бюджету нанесла деятельность нынешнего состава НКРЭКУ.

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"Я лично считаю членов и членкинь этого органа непрофессиональными имитаторами и коррупционерами", - заявил Кучеренко.

Напомним, по данным деклараций членов НКРЭКУ, средняя заработная плата 2020 года выросла в среднем в 2 раза – до 200 000 грн в месяц. Эта сумма не включает ежеквартальные премии в размере 50%, которые принимаются отдельным решением НКРЭКУ.

Последний раз такое решение было принято 16 декабря 2020 о премировании членов НКРЭКУ в размере 50% должностного оклада за "личный вклад в работу комиссии".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты Счетная палата Алексей Кучеренко НКРЭКУ
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