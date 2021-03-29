Рахункова палата перевірить бонуси і премії керівництва НКРЕКП, – Кучеренко

Рахункова палата перевірить ефективність використання бюджетних коштів тарифною комісією НКРЕКП, зокрема, з виплати бонусів, премій і надбавок її керівництву. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, пише "Obozrevatel".

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"Спрямував звернення на Рахункову палату і щиро сподіваюсь, що Рахункова палата перевірить ефективність витрати бюджетних коштів на незрозумілі бонуси керівництву НКРЕКП, надбавки, премії і додаткові оплачувані відпустки. Можливо тоді ми отримаємо відповідь, як так трапилося, що в короновірусну кризу, коли доходи більшості населення скоротилися, зарплата нелегітимних членів НКРЕКП виросла в 2 рази", - зазначив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Окрім того, Рахункова палата має проаналізувати наслідки конкретних рішень НКРЕКП, які, за словами нардепа, приймалися з численними порушеннями і призвели до збитків державних компаній і необґрунтованих витрат бюджетних коштів.

"Пропоную розпочати з визначення збитків від створених регулятором схем "торгівлі повітрям". Дати оцінку ноу-хау під назвою "настанова НКРЕКП", яку регулятор вигадав, аби вплинути на порядок використання кредитних коштів державним підприємством "Гарантований покупець". Конкретні приклади найбільш кричущих зловживань я надав Рахунковій палаті", – додав нардеп.

Він наголосив, що чекає від Рахункової палати конкретної оцінки збитків, які державному бюджету завдала діяльність нинішнього складу НКРЕКП.

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"Я особисто вважаю членів та членкинь цього органу непрофесійними імітаторами та корупціонерами", - заявив Кучеренко.

Надаємо, за даними декларацій членів НКРЕКП, середня заробітна плата за 2020 рік зросла в середньому у 2 рази – до 200 000 грн на місяць. Ця сума не включає щоквартальні премії в розмірі 50%, які приймаються окремим рішенням НКРЕКП.

Востаннє таке рішення було прийнято 16 грудня 2020 року про преміювання членів НКРЕКП в розмірі 50% посадового окладу за "особистий внесок в роботу комісії".

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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