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СБУ должна расследовать возможную взятку главе НКРЭКУ за открытие импорта из России, – нардеп

12 марта, 15:40

Ирина Ненько Ирина Ненько

Расширение семейного бизнеса главы НКРЭКУ может рассматриваться как скрытая взятка, сообщил нардеп

Семья председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка открыла 3 новые компании через 5 дней после решения о разрешении на импорт электроэнергии из России и Беларуси. Об этом сообщил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на данные временной следственной комиссии парламента по расследованию причин кризиса в энергетике, пишет "Obozrevatel".

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"В ВСК есть достаточные и веские основания считать, что все 3 компании, в которых Артем Тарасюк – родной брат председателя НКРЭКУ – 21 декабря 2020 стал директором – на самом деле контролируются главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком. Расширение семейного бизнеса главы НКРЭКУ сразу после решения об импорте электроэнергии из РФ может рассматриваться как скрытая взятка", - сообщил нардеп.

Речь идет о компании "Рент Менеджмент Сервис", "Минск Плаза 26" и "Рент Групп Сервис", которые записаны на Андрея Колупаева, бизнес-партнера главы НКРЭКУ.

ВСК направила запросы в Государственную налоговую службу, Нацполицию и СБУ по проверке обстоятельств регистрации указанных компаний и происхождения средств для их открытия.

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"Отдельно призываю СБУ проверить происхождение средств на предмет связей со страной-агрессором, которую Тарасюк регулярно посещал и в интересах которого открыл импорт электроэнергии. Деятельность группировки топчиновникив-коллаборационистов в украинской энергетике должна быть прекращена", - подытожил нардеп.

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Ранее ВСК обратилась в СБУ для проверки семейного бизнеса главы НКРЭКУ в энергетической сфере. В частности, депутаты обнаружили три компании Валерия Тарасюка, которые на протяжении 2019-2020 годов занимались торговлей электрической энергией и получали государственные контракты.

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Россия взятка СБУ электроэнергия импорт ВСК НКРЭКУ Валентин Наливайченко Валерий Тарасюк
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