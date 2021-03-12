СБУ має розслідувати імовірний хабар голові НКРЕКП за відкриття імпорту з Росії, – нардеп

Родина голови НКРЕКП Валерія Тарасюка відкрила 3 нові компанії через 5 днів після рішення про дозвіл на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Про це повідомив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко з посиланням на дані тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування причин кризи в енергетиці, пише "Obozrevatel".

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"У ТСК є достатні і вагомі підстави вважати, що всі 3 компанії, в яких Артем Тарасюк – рідний брат голови НКРЕКП – 21 грудня 2020 року став директором – насправді контролюються головою НКРЕКП Валерієм Тарасюком. Розширення сімейного бізнесу голови НКРЕКП одразу після рішення про імпорт електроенергії з РФ може розглядатися, як прихований хабар", - повідомив нардеп.

Мова йде про компанії "Рент Менеджмент Сервіс", "Мінськ Плаза 26" і "Рент Груп Сервіс", які записані на бізнес-партнера голови НКРЕКП Андрія Колупаєва.

ТСК направила запити до Державної податкової служби, Нацполіції та СБУ щодо перевірки обставин реєстрації вказаних компаній і походження коштів для їх відкриття.

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"Окремо закликаю СБУ перевірити походження коштів на предмет зв’язків з країною-агресором, яку Тарасюк регулярно відвідував і в інтересах якої відкрив імпорт електроенергії. Діяльність угруповання топчиновників-колаборантів в українській енергетиці має бути припинена", - підсумував нардеп.

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Раніше ТСК звернулася до СБУ для перевірки сімейного бізнеса голови НКРЕКП в енергетичній сфері. Зокрема депутати виявили три компанії Валерія Тарасюка, які упродовж 2019-2020 років займалися торгівлею електричною енергією і отримували державні контракти.

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