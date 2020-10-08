Самой прозрачной организацией Украины признан государственный банк

Оценивалась информационная транспарентность ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков в Украине в 2019 году

Профессиональная ассоциация корпоративного управления (ПАКУ) и Центр "Развитие КСО" при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE) провели оценку украинских компаний прозрачности в системе корпоративного управления и корпоративной социальной ответственности. По оценкам экспертов, государственный Укргазбанк занял первое место по уровню информационной прозрачности. Об этом говорится на сайте госбанка.

Оценивалась информационная транспарентность ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков в Украине в 2019 году и определен Индекс прозрачности крупнейших украинских компаний.

Продемонстрировать высокий уровень прозрачности Укргазбанку удалось благодаря сайту, содержащему подробную информацию о структуре собственности, корпоративном управлении, планах работы со стейкхолдерами, регулярной отчетности о достижениях и дальнейших планах в сфере охраны окружающей среды, трудовых отношений, работы с общинами, максимальной открытости по корпоративному управлению и регулярному информированию общественности о программах устойчивого развития, уменьшения негативного влияния на окружающую среду, защиты прав человека, внедрения КСО в цепь поставок и информация по лидерства руководства и компании.

"Информационная прозрачность – это важный показатель для инвесторов, клиентов, сотрудников и медиа. Наша работа и в дальнейшем будет основываться на доверии и взаимопонимании, без которых практически невозможна эффективная деятельность, а в результате – экономический рост. Особенно показательно, что нынешний индекс имеет некоторые обновленные компоненты, в которых мы также проявили себя лучше – это корпоративное управление, гендерное равенство и права человека. Благодарим организаторов за такую социально-важную инициативу. Именно она будет стимулировать компании к повышению прозрачности и расширение целой экосистемы украинского бизнеса, где основополагающими являются доверие и честность", - отметил и.о. председателя правления Укргазбанка Андрей Кравец.

Доступность информации о банке важна для поддержания доверия не только существующих клиентов, но и для потенциальных пользователей банковских услуг, поэтому банкиры подчеркивают, что информационная транспарентность является одной из главных ценностей корпоративной культуры Укргазбанка.

С результатами и методологией исследования можно ознакомиться здесь.

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